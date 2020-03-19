İstanbul'da korona virüse karşı 'Online Nikah' dönemi - Son Dakika
Son Dakika Genel İstanbul'da korona virüse karşı 'Online Nikah' dönemi - Son Dakika

İstanbul'da korona virüse karşı 'Online Nikah' dönemi

40 dakika önce

İstanbul'da korona virüse karşı 'Online Nikah' dönemi Nikah salonuna giremeyen çiftlerin yakınları töreni internetten izliyor Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında yeni evlenecek çiftler için online nikah uygulaması başladı.

İstanbul'da korona virüse karşı 'Online Nikah' dönemi

Nikah salonuna giremeyen çiftlerin yakınları töreni internetten izliyor

İSTANBUL - Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında yeni evlenecek çiftler için online nikah uygulaması başladı. Ümraniye Belediyesi tarafından başlatılan bu yeni uygulama ile çiftlerin nikah törenine giremeyen yakınları, internet ortamında yayınlanan nikah görüntülerini canlı olarak izleyebiliyor.

Ümraniye Belediyesi dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı vatandaşların sağlığını korumak için nikah törenlerine vatandaşların girmesine izin vermezken, bu mutlu anlara tanıklık etmek isteyen çiftlerin yakınları için online nikah uygulaması başlattı. Bu uygulama ile Ümraniye Nikah Sarayı'nda yapılan nikah törenleri, internet ortamından canlı olarak yayınlanıyor. Böylece koronavirüs tedbirleri kapsamında nikah sarayına giremeyen çiftlerin yakınları, bu mutlu anlara internet ortamından yayınlanan görüntülerle ortak oluyor.

Uygulamanın başladığı Ümraniye Nikah Sarayı'nda gün içerisinde ortalama 15 nikah kıyılıyor. Nikah için gelen çiftler ve şahitler salona alınırken, yakınları koronavirüs tedbirleri kapsamında görevliler tarafından salonun dışında tutuldu. Bu sırada heyecanlı bekleyişini sürdüren aileler ise cep telefonlarından Ümraniye Belediyesi'nin web sayfasına girerek nikah anını canlı izledi. Nikahı dışardan izleyen anne ve babalar, "İçerde olamadığımız için bir burukluk hissediyoruz ama toplumun sağlığı için bu gerekliyse böyle olması gerekiyor. Nikahları canlı yayınladığı için de belediyemize teşekkür ediyoruz" dedi.

Sadece şahitleri içeri alınan gelin ve damatlar da Ümraniye Belediyesi'ne online nikah uygulaması başlattığı için teşekkür etti.

İstanbul'da korona virüse karşı 'Online Nikah' dönemi

Ümraniye, İstanbul, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:59 Kaynak: İHA

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