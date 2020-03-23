İstanbul'da korona virüse rağmen toplanıp asker uğurladılar - Son Dakika
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İstanbul'da korona virüse rağmen toplanıp asker uğurladılar

6 saat önce

İstanbul'da korona virüse rağmen toplanıp asker uğurladılar Salgına rağmen toplanıp eğlenen grup konvoy halinde tünele girdi İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen asker uğurlama törenlerinde Korona virüs salgını riskinin artabileceği uyarısına rağmen İstanbul'un...

İstanbul'da korona virüse rağmen toplanıp asker uğurladılar

Salgına rağmen toplanıp eğlenen grup konvoy halinde tünele girdi

İSTANBUL - İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen asker uğurlama törenlerinde Korona virüs salgını riskinin artabileceği uyarısına rağmen İstanbul'un çeşitli noktalarında toplanan gençler, konvoy halinde trafiğe çıktı. Tünel ve caddelerde uğurlama yapan grup, o anları sosyal medyadan paylaştı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen asker uğurlama törenlerinde Korona virüs salgını riskinin artabileceği uyarısına rağmen İstanbul'un çeşitli noktalarında bir grup genç, arkadaşlarını askere uğurlamak için dün ve önceki gün akşam saatlerinde sokak aralarında toplandı. Korona virüs tedbirlerine aldırış etmeyen gençler, yüksel sesli müziklerle kendi aralarında eğlenmeye başladı. Uzmanların ve yetkililerin "sokağa çıkmayın" çağrısına rağmen toplanan gençler asker uğurladı.

Konvoy halinde tünele girdiler

Bununla da yetinmeyen gençler ardından araçlara binerek konvoy halinde yola çıktı. Sokak ve caddelerde yüksek sesli müzikler çalan gençler, ardından Kağıthane-Piyalepaşa Tüneline girdi. Burada kornalarla basarak ve trafiği yavaşlatarak rahatsızlık veren grup o anları kaydedip bir de sosyal medyadan yayınladı.

İstanbul'da korona virüse rağmen toplanıp asker uğurladılar

İçişleri Bakanlığı, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:27 Kaynak: İHA

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