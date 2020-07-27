İSTANBUL'DA KORONAVİRÜS ATIKLARI BÖYLE İMHA EDİLİYOR -2 - Son Dakika

İSTANBUL'DA KORONAVİRÜS ATIKLARI BÖYLE İMHA EDİLİYOR -2

KORONAVİRÜS salgınıyla mücadelede alınan tedbirler, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyulmasıyla sınırlı değil. Uzmanlar tedbir ve tedavi amaçlı kullanılan maske, eldiven, koruyucu giysi ve tıbbi malzemelerin de bulaş riski taşıdığı konusunda ciddi uyarılar yapıyor.

İSTANBUL'DA KORONAVİRÜS ATIKLARI BÖYLE İMHA EDİLİYOR -2, System.String[]

KORONAVİRÜS salgınıyla mücadelede alınan tedbirler, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyulmasıyla sınırlı değil. Uzmanlar tedbir ve tedavi amaçlı kullanılan maske, eldiven, koruyucu giysi ve tıbbi malzemelerin de bulaş riski taşıdığı konusunda ciddi uyarılar yapıyor. Pandemi hastanelerinde hastalar, hasta yakınları ve sağlık çalışanlarının kullandığı maske, eldiven koruyucu giysi gibi tüm tıbbi malzemeler, bulaş riskine yol açmaması için titiz bir çalışmayla toplanıp imha ediliyor.

Demirören Haber Ajansı (DHA) ekibi, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nden alınan bu tıbbi atıkların İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından toplanılması ve imha edilmesi süreçlerini yerinde izledi. Hastanede kullanılan maske, eldiven, koruyucu giysi ve tıbbi atıkların bu konuda eğitim almış personel tarafından özel bir çalışma yöntemiyle toplandığını anlatan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Müdürü İhsan Papakçı, Tıbbi atık depomuz 2 günlük atığın depolanabileceği kapasitede. Bunun yanı sıra iki gün içinde imha edilmek için alınamıyorsa bile, artı 4 derecede saklayabileceğimiz kapasitede alanımız mevcut. Tıbbi atıkları bekletmiyoruz hemen hemen her gün imha edilmek için alınıyor. Olası bir problem yaşanması durumunda ise yedek depomuz ile 1 haftalık atığı depolama imkanımız var dedi.

ATIKLARI TOPLAYAN PERSONEL DE ÖZEL OLARAK KORUNUYOR

Görevli personellerin enfeksiyon kontrol komitesi ve çevre birimi tarafından yılda 2 defa özel bir eğitimden geçirildiğini söyleyen İhsan Papakçı Bu işte görev alan personelimizi korumak için azami derecede dikkat gösteriyoruz. Hatta bu süreçten önce atıkları tartarak teslim ediyorduk. Ancak, bu dönemde mümkün olduğunda personelimizin bu atıklara temasını azaltmak için tartı işleminden vazgeçtik diye konuştu.

TEK BİR MASKE BİLE ATILSA O ÇÖP KUTUSU TIBBİ ATIK SAYILIYOR

Hastane içerisindeki atıkların ayrı ayrı kovalarda ayrıştırıldığını belirten Papakçı Mesela hasta dikkatsiz davrandı maskesini çıkardı ve evsel atığa attı. Bu durumda biz bütün çöpü tıbbi atık olarak değerlendiriyoruz. Kurum içerisindeki tıbbi atıklar ayrıştırıldıktan sonra görevli personeller tarafından depolanıyor ve her gün imha edilmek üzere İSTAÇ tarafından alınıyor şeklinde konuştu.

YAKMA ÜNİTESİNDE ELDE ETTİĞİMİZ BUHARDAN ELEKTRİK ÜRETİYORUZ

Hastanelerden toplanan tıbbi atıklar İBB'ye ait sterilizasyon tesisine getiriliyor. Tıbbi atıklar burada belirli aşamalardan geçerek otoklav adı verilen ünite içinde yüksek ısı ve basınca maruz bırakılarak sterilize ediliyor ve evsel atık bölümüne gönderilerek imha ediliyor. Koronavirüs tedbir ve tedavisinde kullanılan tıbbi malzeme atıklarının bir kısmı da doğrudan yakılarak imha ediliyor. İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı, yakma ünitesinin günlük kapasitesinin yaklaşık 24 ton civarlarında olduğunu söyledi. Canlı, Bu üniteden elde ettiğimiz buhardan elektrik üretiyoruz. Yaklaşık 540 kilovat bir elektrik üretimi söz konusu ifadelerini kullandı.

ATIKLAR 108 TON KAPASİTELİ TESİSTE İMHA EDİLİYOR

Mustafa Canlı, imha tesisine her gün 6 bin 230 farklı noktadan tıbbi atık geldiğini belirterek imha sürecini şöyle anlattı Atıklar bu tesise geliyor ve burada önce sterilize ediliyor ve evsel atık bölümüne gönderilerek burada imha ediliyor. Bir kısım atıklar ise başka bir tesiste yakılıyor. Tesisimizin kapasitesi günlük 108 ton. Bizim günlük topladığımız tıbbi atık ise 70 ile 80 ton arasında değişiyor. Tıbbi atıklar tesisimize geldikten sonra bant sistemimize boşaltılıyor. Bir raylı sistemle konteynırlar tıbbi atıklarla dolduruluyor. Otoklav adı verilen 3 adet ünitemiz var. Tıbbi atıklar burada yaklaşık 145 santigrat derecede, 3.2 bar basınç altında, 45 dakika da sterilize ediliyor. Bu şekilde mikroptan arındırılıyor. Daha sonra evsel atık bölümüne gönderilerek burada imha ediliyor. Yılda yaklaşık 28 bin ton tıbbi atık topluyoruz. Bu atıklar ya sterilize ediliyor ya da yakılıyor dedi.

TIBBİ ATIKLAR GELİŞİ GÜZEL ATILMAMALI

Tesis içerisinde çalışan personellerinin bu süreçte sağlık çalışanları kadar risk altında olduklarını belirten Canlı, alınan tedbirlerle bugüne kadar hiçbir çalışanlarının enfekte olmadığını söyledi. Canlı, Özellikle sağlık kuruluşlarından tıbbi atıkların düzenli ve yönetmeliklere uygun bir şekilde depolanmaları konusunda dikkatli olmalarını istiyoruz. Bu son derecede önemli. Atıkların sağlıklı toplanmadığı, gelişi güzel sağa sola atıldığı yönünde şikayetler oluyor. Sıkıntı yaşanmaması için bu tıbbi atıkların düzenli ve yönetmeliklere uygun bir şekilde depolanmaları gerekiyor diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs, İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 12:51

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA KORONAVİRÜS ATIKLARI BÖYLE İMHA EDİLİYOR -2 - Son Dakika
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