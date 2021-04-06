Kartal'da kafe ve restoranlara koronavirüs denetimi - Son Dakika

Ali Kerem BENGİ/ KARTAL'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kafe ve restoranlar olmak üzere bir çok işyerinde denetim yapıldı.

Kartal'da işyerlerine yönelik denetim yapan ekipler, kafe ve restoranlarda koronavirüs tedbirlerine yönelik kontrollerini sürdürdü. İşyerlerine tek tek girerek HES kodu, maske, mesafe ve hijyen konularında denetim yapan ekipler, hem çalışanları hem de müşterileri tedbirlerle ilgili bilgilendirdi. Polise denetimler sırasında çok dikkatli davrandıklarını ifade eden esnaf ise, yeniden kapanmamak için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını söyledi.