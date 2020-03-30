İstanbul'da koronavirüs denetimleri - Son Dakika

Araç sürücüleri ve yolcularına denetim yapılması İSTANBUL - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı güvenlik ekipleri kentin girişlerinde kontrollere devam ediyor.