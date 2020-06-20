İstanbul'da koronavirüs gölgesinde LGS heyecanı (1) - Son Dakika

1 MİLYON 600 bin öğrencinin katılması beklenen Liselere Geçiş Sistemi ( LGS ) kapsamındaki merkezi sınav bugün yapılıyor. Sınav öncesi öğrencilere maske ve dezenfektan dağıtıldı. Öğrenciler sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan LGS sınavı iki oturumda gerçekleştirilecek. İlk oturumda öğrenciler sözel bölümden ikinci oturumda ise sayısal bölüm derslerinden sorulacak olan sorulara yanıt verecek. Türkiye saati ile 09.30'da başlayacak ilk oturumun ardından ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak. 11.30'da başlayacak olan sayısal alan testinde öğrencilere 40 soru yöneltilecek ve 80 dakika süre tanınacak. LGS sınavı 12.50'de sona erecek

Maltepe Fındıklı İmam Hatip ortaokulunda sınava girecek öğrenciler okula alınmaya başlandı. Koronavirüs salgını nedeniyle sınavla ilgili tedbirler de alındı. Okullarda öğrenciler ve görevliler için maske ve dezenfektanlar hazırlandı. Görevliler öğrencilerin sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda sık sık uyarıda bulundu. Sınava giren öğrencilerden Nisa Tamer "Çok iyi hazırlandım, biraz heyecan var. İnşallah sınavım iyi geçer diye" konuştu. Başka bir öğrenci de çok heyecanlıyım, karnıma ağrılar girdi" diye konuştu.

Avcılar'daki Filibeli Ahmet Hilmi İmam Hatip Ortaokulu'nda da öğrenciler 08.00'dan itibaren okula gelmeye başladı. Adaylar kapıda bekletilmeden okul bahçesine geçti. Bahçede oluşturulan hijyen koridorunda sıraya giren öğrenciler tek tek sınav binasına alındı. Öğrenciler girişte maskelerini çöpe atarak görevlilerin verdiği yeni maskelerini taktı. El dezenfektanlarını da kullanan öğrenciler, sınava girecekleri sınıflara geçtiler.

- İstanbul