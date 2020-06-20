İSTANBUL'DA KORONAVİRÜS GÖLGESİNDE LGS HEYECANI (2) - Son Dakika

İSTANBUL'DA KORONAVİRÜS GÖLGESİNDE LGS HEYECANI (2)

1 milyon 600 bin öğrencinin katılması beklenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav bugün yapılıyor.

İSTANBUL'DA KORONAVİRÜS GÖLGESİNDE LGS HEYECANI (2), System.String[]

1 milyon 600 bin öğrencinin katılması beklenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav bugün yapılıyor. Sınav öncesi öğrencilere maske ve dezenfektan dağıtıldı. Öğrenciler sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan LGS sınavı iki oturumda gerçekleştirilecek. İlk oturumda öğrenciler sözel bölümden ikinci oturumda ise sayısal bölüm derslerinden sorulacak olan sorulara yanıt verecek. Türkiye saati ile 09.30'da başlayacak ilk oturumun ardından ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak. 11.30'da başlayacak olan sayısal alan testinde öğrencilere 40 soru yöneltilecek ve 80 dakika süre tanınacak. LGS sınavı 12.50'de sona erecek

Maltepe Fındıklı İmam Hatip ortaokulunda sınava girecek öğrenciler okula alınmaya başlandı. Koronavirüs salgını nedeniyle sınavla ilgili tedbirler de alındı. Okullarda öğrenciler ve görevliler için maske ve dezenfektanlar hazırlandı.  Görevliler öğrencilerin sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda sık sık uyarıda bulundu. Sınava giren öğrencilerden Nisa Tamer "Çok iyi hazırlandım, biraz heyecan var. İnşallah sınavım iyi geçer diye" konuştu. Başka bir öğrenci de çok heyecanlıyım, karnıma ağrılar girdi" diye konuştu.

Avcılar'daki Filibeli Ahmet Hilmi İmam Hatip Ortaokulu'nda da öğrenciler 08.00'dan itibaren okula gelmeye başladı. Adaylar kapıda bekletilmeden okul bahçesine geçti. Bahçede oluşturulan hijyen koridorunda sıraya giren öğrenciler tek tek sınav binasına alındı. Öğrenciler girişte maskelerini çöpe atarak görevlilerin verdiği yeni maskelerini taktı. El dezenfektanlarını da kullanan öğrenciler, sınava girecekleri sınıflara geçtiler.

ŞİŞLİ'DE SINAV HEYECANI

Koronavirüs tedbirleri kapsamında her öğrencinin kendi okulunda girdiği sınav saat 09.30'da başladı. Şişli Atatürk Ortaokulu Sınav öncesinde okullara gelen görevliler stant açarak öğrencilere maske ve dezenfekten dağıtımı yaptı. Öğrenciler okul bahçelerinde bekletilmeden ateşleri ölçüldükten sonra sosyal mesafe kuralı doğrultusunda sınav yerlerine alındı. 1 Milyon 600 Bin öğrencinin girdiği sınavda 353 bin 158 öğretmen ve 17 bin 990 rehber öğretmenin öğrencilere yardımcı olduğu öğrenildi.

Mert Elmas, "Her öğrencide olduğu gibi bizde de heyecan oldu. Devletin bize sağlamış olduğu uzaktan eğitimle çalışmaya gayret ettik. Yüz yüze eğitim ayrı, uzaktan eğitim ayrı. Her ikisi de farklı. Eksileri oldu. Ancak kattığı şeyler oldu. Süreç zordu ancak daha iyi hazırlandık. Güzel bir Anadolu lisesinde okumak istiyorum. Umarım hedefime ulaşırım" ifadelerini kullandı. Koronavirüs sürecinde annesiyle birbirlerine destek olduklarını belirten Nehir Arslan, "Evde daha iyi çalıştım. Çünkü 24 saat benimdi. Kendi planların doğrultusunda çalışabiliyorsun. Annem sağlık çalışanıydı, birbirimize destek olduk. Daha doğrusu ben ona destek oldum" dedi.

SAĞLIK ÇALIŞANI: MESAİYİ BIRAKIP KIZIMA DESTEK OLMAK İÇİN GELDİM

Sınava giren kızına moral vermek için hastaneden gelen sağlık çalışanı Semral Arslan, "Süreç sıkıntılı geçti. Çocuklar sürekli online durumdaydı. Öğretmenleri kesinlikle yalnız bırakmadı. Her konuda destek oldular. Her şeyiyle ilgilendiler, motive ettiler. İnşallah haklarında hayırlısı olur. Bende mesaiyi bırakıp kızıma destek olmak için geldim. Şimdi tekrar geri döneceğim. Sınav çıkışında da karşılamak için geri geleceğim" diye konuştu.

SOSYAL MESAFE KORUNARAK MASKELER ÇIKARILABİLECEK

Sınav sırasında sosyal mesafenin korunması şartıyla öğrencilerin maskeleri çıkarabileceğini sosyal medya hesabından açıklayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,"  Her öğrenci için okullara maske gönderildi.  Bu konuda çok dikkatli ve kararlıyız.  Maskedeki esnekliğimiz, Bilim Kurulunun önerdiği şekilde sınav esnasında sosyal mesafenin korunması ve sınav bitiminde tekrar takılması şartıyla çıkarılabileceği yönündedir" ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARI İÇİN DUA ETTİLER

Sınava giren öğrencilerin aileleri ise okul çevrelerinde çocuklarını beklemeye başladı. Bekleyiş sırasında kimi velilerin çocukları için Kuran-ı Kerim okuyup dua ettikleri görüldü.

KARTAL'DA LGS HEYECANI

Kartal TOKİ Soğanlık Ortaokulunda sınava girmek için gelen öğrenciler okul içerisine sosyal mesafeye dikkat edilerek alındı. Okulun girişine yerleştirilen dezenfektanı kullanan öğrenciler ardından okulun içerisine geldi. Maskesi bulunmaya öğrencilere okul girişinde maske verildi. Polis ekipleri çocukları sınava giren velilere sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Veli Şengül Toroman, "Allah bütün öğrencilerimize hayırlısıyla sınavlarını atlatmayı nasip etsin. Hepsine başarılar diliyorum. Bakalım evde oldukları sürece oğlum sürekli çalıştı. Sokağa çıkma kararını çok iyi buluyorum. Sosyal mesafe gerekli. Herkesin uymalarını istiyoruz. Özellikle maskesiz çıkmamalarını tercih ediyoruz. Sonuçta hepimizin sağlığı önemli. dedi. Arda Eren Sümbül, "Biraz heyecanlıyım. Dün akşam biraz gerilme vardı şu an yok. Herkese başarılar diliyorum. Sokağa çıkma yasağı bence iyi oldu. Çünkü gidiş gelişlerde çok kalabalık olurdu." diye konuşurken, Serhat Binici, "Baştan beri rahattım. Dün akşam da rahattım ama bugün gerginim. Moral bozukluğu sınavda çok kötü diyorlar. Bozmamaya çalışıyorum. Heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü:

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-MALTEPE

-Okul girişinde bekleyen öğrenci ve veliler

-Maske ve dezenfektan

-Görevlilerin sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda uyarıları

-Öğrenci ve veliler ile röp

-Öğrencilerin okula girmeleri

-Genel ve detay görüntüler

-AVCILAR

-Okula gelen öğrenci ve veliler

-Maske ve dezenfektan dağıtımı

-Öğrenci ve veliler ile röp

-Öğrencilerin okula girmeleri

-Sınıftaki öğrenciler

-Genel ve detay görüntüler

Sınava gelen öğrenciler

Maske ve dezenfektan dağıtımı

Okul kapısında bekleyen aileler

Okuldan detaylar

Genel ve detaylar

-ŞİŞLİ

-Sınava gelen öğrenciler

-Maske ve dezenfektan dağıtımı

-Okul kapısında bekleyen aileler

-Okuldan detaylar

-Genel ve detaylar

-KARTAL

-Dezenfektan ve maske detayı

-Öğrencilerden detay

-Velilerden detay

-Veli röportajı

-Öğrenci röportajı

-Öğrencilerden detay

-Polisin sosyal mesafe uyarısı


- İstanbul
Koronavirüs, LGS, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.06.2020 09:54 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA KORONAVİRÜS GÖLGESİNDE LGS HEYECANI (2) - Son Dakika

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