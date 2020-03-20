İstanbul'da koronavirüs nedeniyle ilk "cuma"sız cuma - Son Dakika
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İstanbul'da koronavirüs nedeniyle ilk "cuma"sız cuma

10 dakika önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında İstanbul'un Eyüp Sultan, Fatih ve Büyük Çamlıca Camisinde cuma namazı kılınmadı.

İstanbul'da koronavirüs nedeniyle ilk

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında İstanbul'un Eyüp Sultan, Fatih ve Büyük Çamlıca Camisinde cuma namazı kılınmadı.

Diyanet İşleri Başkanlığının Kovid-19 önlemleri kapsamında İstanbul'da camilerin girişleri cuma saatinde kapatıldı, avlu ve meydanlarında güvenlik önlemi alındı.

Cuma namazı için sela verilmezken, sadece ezan okundu.

Eyüp Sultan Camisi

Tarihi Eyüp Sultan Camisinin kapıları, cuma saatinde kilitlenirken, cami çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Camiye ve türbeye yaklaşanlar, güvenlik görevlileri tarafından geri çevrildi.

Vatandaşlardan bazılarının caminin yakınına gelerek dua ettiği görüldü.

Ezanın ardından cami hoparlöründen yapılan anonsta ise şu ifadelere yer verildi:

"Ev veya iş yerinizde öğle namazınızı kılıp, milletimizin karşı karşıya bulunduğu bu salgın hastalıktan korunması için dua edelim. Allah bizleri, ülkemizi, milletimizi ve tüm insanlığı bu ve benzeri hastalık ve musibetlerden korusun."

Fatih Camisi

Tarihi Fatih Camisi'nin de kapıları kapalı tutulurken, ezan okunduğu sırada avlunun boş ve sessiz olması dikkati çekti.

Görevliler, giriş kısmında caminin cuma namazı vakti kapalı tutulacağına dair afiş yazısı astı.

Söz konusu yazıda, "Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığımızın genelgesiyle camilerde en yoğun gün olan cuma günü camiler kapalı olacaktır. Cuma namazı yerine evlerimiz veya iş yerlerimizde öğle namazını eda edelim." ifadelerine yer verildi.

Büyük Çamlıca Camisi

Alınan karar çerçevesinde Büyük Çamlıca Camisinin bütün girişleri kapatıldı ve caminin içinde ve çevresinde çevik kuvvet ekipleri hazır bekletildi. Güvenlik görevlileri, camiye gelen herkesi bilgilendirerek geri çevirdi, ziyaret amaçlı girişlere de izin verilmedi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 02:30 Kaynak: AA

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