İstanbul'da koronavirüs önlemleri - Son Dakika
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İstanbul'da koronavirüs önlemleri

6 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı hijyen çalışmalarına devam ediyor.

İstanbul'da koronavirüs önlemleri, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı hijyen çalışmalarına devam ediyor.

İBB Sağlık Daire Başkanlığına bağlı ekipler, şehirdeki ibadethanelerde, toplu taşıma araçlarında, meydanlarda ve kentin yoğun noktalarında dezenfeksiyon işlemlerini sürdürüyor.

Ekipler, son olarak Kumkapı'da bulunan Ermeni Patrikhanesi ve Okmeydanı Cemevi'ni dezenfekte etti.

Patrikhane ve cemevinin içini ve çevresini dezenfekte eden özel kıyafetli görevlilerin ilaçlama sırasında maske ve eldiven kullandıkları görüldü.

Kullanılan hijyen maddesinin insan ve hayvan sağlığına zararlı olmadığı bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 01:10 Kaynak: AA

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