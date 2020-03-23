İstanbul'da koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri
6 saat önce
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında vatandaşlar haftanın ilk gününde büyük çoğunlukla evlerinden dışarı çıkmadı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında vatandaşlar haftanın ilk gününde büyük çoğunlukla evlerinden dışarı çıkmadı.
Üsküdar Sahili'ndeki parklarda dün havanın da güneşli olması nedeniyle yoğunluk görülürken, bugün ise yoğunluk büyük ölçüde azaldı.
İETT duraklarında da yoğunluk görülmezken, toplu taşıma araçlarını kullananların azaldığı ve trafik yoğunluğunun da haftanın ilk günü olmasına rağmen düştüğü gözlendi.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 01:28 Kaynak: AA
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