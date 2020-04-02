İstanbul'da koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri
6 saat önce
İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 28 Mart - 2 Nisan tarihleri arasında yapılan denetimlerde, 1674 kişiye de idari para cezası uygulanırken, 75 iş yeri mühürlendi, 26 araç da trafikten men edildi.
İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 28 Mart - 2 Nisan tarihleri arasında yapılan denetimlerde, 1674 kişiye de idari para cezası uygulanırken, 75 iş yeri mühürlendi, 26 araç da trafikten men edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürüyor.
Polis ekiplerince, 28 Mart - 2 Nisan tarihleri arasında kent genelinde gerçekleştirilen denetimlerde Kovid-19 salgını tedbirlerine uymayan 1674 kişiye 1 milyon 110 bin 571 lira idari para cezası uygulandı.
Ayrıca, tedbirler kapsamında kapalı olması gerekirken açık tutulan 75 iş yeri mühürlenirken, 26 araç da trafikten men edildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 04:04 Kaynak: AA
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