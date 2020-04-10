İstanbul'da koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Kartal Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında ilçe genelinde yürüttüğü dezenfeksiyon çalışmalarına, bugün de devam etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs ile mücadele kapsamında daha önce kamu kurumları, okullar, ibadethaneler ve ortak kullanım alanlarının büyük çoğunluğunda çalışmalarını tamamlayan ekipler, bugün de Topselvi, Yalı ve Çavuşoğlu mahallelerinde bulunan galvanizli çöp konteynerleri, cadde üzerlerine konulan 3 bin ve 500 litrelik çöp konteynerleri ile geri dönüşüm kumbaralarında ilaçlama yaptı.

Sabah erken saatlerden itibaren çalışmalarına başlayan ekipler, gruplar halinde belirlenen noktaları, özel olarak hazırlanmış nano gümüş iyon ilaçlama teknolojisi ile dezenfekte etti.



Kartal Topselvi, Yalı ve Çavuşoğlu mahallelerinde dezenfeksiyon çalışmalarını tamamlayan ekipler, ilaçlama işlemlerine tüm mahalleleri kapsayacak şekilde devam edecek.