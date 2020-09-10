İstanbul'da koronavirüs tedbirleri denetimi (Kadıköy) - Son Dakika

Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan'ın açıklaması İstanbul 'da koronavirüs tedbirleri kapsamında Kadıköy'de bir pazarda denetim uygulaması yapıldı. Denetimlerde pazar esnafına bilgilendirmelerde bulunuldu.

Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan 'ın pazarda denetimlere katılması ve vatandaşlar ile esnafla sohbet etmesinden detaylar

Semt Pazarında yapılan koronavirüs denetimi tedbirlerinden detaylar

Yunanistan'dan küstah sözler: Türkiye, Doğu Akdeniz'deki tüm gemilerini derhal çekmeli

Parti Sözcüsü Öztrak'ın koronaya yakalandığı CHP'de Kılıçdaroğlu'nun test sonucu belli oldu

Yunanistan'dan bir provokasyon daha! Meis'ten sonra Karaada'ya da asker çıkardılar