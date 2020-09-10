İstanbul'da koronavirüs tedbirleri denetimi (Kadıköy) - Son Dakika

Semt Pazarında yapılan koronavirüs denetimi tedbirlerinden detaylar
Vatandaşların ateşlerinin ölçülmesi
Zabıtaların vatandaşları anons yaparak uyarması
Pazardan detaylar
Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan'ın pazarda denetimlere katılması ve vatandaşlar ile esnafla sohbet etmesinden detaylar
Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan'ın açıklaması İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında Kadıköy'de bir pazarda denetim uygulaması yapıldı. Denetimlerde pazar esnafına bilgilendirmelerde bulunuldu.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 13:06 - Kaynak: AA
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