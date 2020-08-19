İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçları denetlendi - Son Dakika

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçları denetlendi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında denetim yapıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında denetim yapıldı. Üsküdar, Kadıköy, Kartal, Fatih, Bahçelievler, Beşiktaş, Avcılar, Esenyurt ve Küçükçekmece gibi çok sayıda ilçede gerçekleştirilen denetimlerde otobüs, minibüs, dolmuş ve taksiler durdurularak şoför ve yolcuların tedbirlere uyup uymadıklarına bakıldı. Trafik ekipleri, denetim sırasında şoför ve yolculara tedbirlere riayet etmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca araçlarda evrak kontrolleri yapıldı. Sabahki bölümü sona eren denetimlerin akşam da tekrarlanacağı öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 10:21

Kaynak: AA

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