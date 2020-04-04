İstanbul'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 205 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika

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İstanbul'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 205 kişiye para cezası kesildi
6 saat önce
İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 8 iş yeri mühürlenirken, 205 kişiye de idari para cezası uygulandı.
İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 8 iş yeri mühürlenirken, 205 kişiye de idari para cezası uygulandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirdiği denetimlerde, kurallara uymayan bazı kişi ve iş yerlerine işlem yaptı.
Polis ekiplerince, bugün kent genelinde gerçekleştirilen denetimlerde Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken 8 iş yeri mühürledi, 7 araç da trafikten men edildi. Ayrıca, tedbirlere uymayan 205 kişiye de Kabahatler Kanunu uyarınca idari para cezası uygulandı.
Denetimlerde kurallara uymayan iş yerlerine ve kişilere, toplam 117 bin 193 lira ceza kesildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 07:22 Kaynak: AA
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