İstanbul'da koronavirüse yönelik tedbirler sürüyor - Son Dakika
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İstanbul'da koronavirüse yönelik tedbirler sürüyor

6 saat önce

Havaların ısınmasıyla birlikte park ve sahil alanlarında yoğunluk oluşmasından endişe edilen Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan kararlara büyük oranda uyulduğu ve gezi alanlarının boş kaldığı gözleniyor.

İstanbul'da koronavirüse yönelik tedbirler sürüyor, System.String[]

Havaların ısınmasıyla birlikte park ve sahil alanlarında yoğunluk oluşmasından endişe edilen Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan kararlara büyük oranda uyulduğu ve gezi alanlarının boş kaldığı gözleniyor.

AA muhabirlerinin kent genelinde edindikleri izlenimlere göre İstanbul, hafta sonu alınan sokağa çıkma yasağının kaldırılmasından sonraki ikinci güne de sakin başladı. Virüsle mücadele kapsamında yapılan çağrılara uyan İstanbulluların, evlerinden çıkmadıkları gözleniyor.

Tedbirlere uyulması yönünde yapılan çağrılar doğrultusunda İstanbu'da yoğunluğun en çok yaşandığı Tarihi Yarımada, Beşiktaş, Taksim ve Kadıköy'de kalabalıklar görülmezken, yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerleri sakinliğini koruyor. İstanbul'daki toplu taşıma araçlarının, sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde işe gidip gelen az sayıda kişiyi taşımasında bir sıkıntı yaşanmıyor.

Tedbirlere rağmen kentin bazı caddelerinde ise belirli aralıklarla trafik yoğunluğu oluştuğu dikkati çekiyor. Polisin kentin cadde ve meydanlarındaki kontrol alanlarında denetimleri sürüyor.

Bölgesel tedbirler

Beyoğlu Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, "14 gün süresince 09.00 ila 21.00 saatleri arasında yaya trafiğine kapatılması" kararı alınan Kasımpaşa Kızılay Meydanı ile Zincirlikuyu, Fatih Sultan ve Müverrih Ali caddelerinde, herhangi bir olumsuzluk görülmedi.

Avrupa Yakası'nda bazı belediyelerin, "işlek caddelerin geçişlere kapalı tutulması"na dair uygulaması devam ediyor. Söz konusu caddelerde polis ekipleri güvenlik amacıyla nöbet tutuyor. Birçok bölgede iş yerlerinin kapalı olduğu gözlemleniyor.

Cezaevlerinde "tahliye" hazırlıkları

Öte yandan AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmasının ardından bugün İstanbul'daki bazı cezaevlerinde hareketlilik yaşandığı öğrenildi.

İnfaz düzenlemesinin yasalaşmasıyla birlikte 1800'e yakın tutuklunun tahliye edilmesi beklenen Maltepe Cezaevi'nde, tahliye edilecek kişilerin doktor muayenelerinin yapıldığı belirtilirken, tahliyenin sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirileceği aktarıldı. Tahliyeler için cezaevi çevresinde güvenlik önlemlerinin arttırıldığı, nizamiyede de İETT otobüsleri hazır bekletildiği bilgisi verildi.

Bu cezaevinin açık cezaevi bölümünden de 350 mahkumun tahliye edileceği ifade edildi.

Aynı şekilde yoğunluk ve sayı bakımından İstanbul'da en çok tahliyenin olması beklenen Silivri Ceza ve İnfaz Kurumunda da 3 bin 500 civarı tahliye olacağı bildirildi. Tahliyelerin virüsle mücadele kapsamında sosyal mesafe kuralına uygun ve 3 güne yayılacak şekilde gerçekleşeceği dile getirildi.

İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 01:54 Kaynak: AA

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