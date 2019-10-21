Son Dakika Haberleri: İstanbul'da "korsan kitap" operasyonları
Son Dakika Güncel İstanbul'da 'korsan kitap' operasyonları

İstanbul'da "korsan kitap" operasyonları

1 saat önce

İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda, 68 bin 667 bandrolsüz kitap, 14 bin 800 kitap kapağı, 96 bin kitap forması, 320 metal kalıp, bin 100 yabancı dil DVD ve CD ile 3 harici disk ele geçirildi.

İstanbul'da

İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda, 68 bin 667 bandrolsüz kitap, 14 bin 800 kitap kapağı, 96 bin kitap forması, 320 metal kalıp, bin 100 yabancı dil DVD ve CD ile 3 harici disk ele geçirildi.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Ağustos-16 Ekim arasında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na aykırı ürünlerin satış, dağıtım ve üretiminin engellenmesine yönelik, 32 adrese baskın düzenledi.

Adreslerdeki 33 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda, 68 bin 667 bandrolsüz kitap, 14 bin 800 kitap kapağı, 96 bin kitap forması, 320 metal kalıp, bin 100 yabancı dil DVD ve CD'si ile 3 harici disk ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 06:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beyin kanseriyle mücadele eden modacı Nur Yerlitaş, son haliyle korkuttu
Kapalıçarşı'da tarihi kitabeye matkaplı darbe! İstanbul'a su sağlayan barajlarda korkutan görüntü! Hakan Atilla Borsa İstanbul Genel Müdürü'ne atandı! Hakan Atilla kimdir?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 19:25:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da "korsan kitap" operasyonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]