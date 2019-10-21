Son Dakika Haberleri: İstanbul'da korsan kitap operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da korsan kitap operasyonu

İstanbul'da korsan kitap operasyonu

1 saat önce

İstanbul'da korsan kitap ticaretine yönelik kitabevlerine düzenlenen operasyonlarda, korsan basıldığı belirlenen 68 bin 667 kitap ele geçirildi.

İstanbul'da korsan kitap operasyonu, System.String[]

İstanbul'da korsan kitap ticaretine yönelik kitabevlerine düzenlenen operasyonlarda, korsan basıldığı belirlenen 68 bin 667 kitap ele geçirildi.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde korsan basılmış kitap sattığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında, 26 Ağustos-16 Ekim tarihleri arasında korsan kitap sattıkları tespit edilen 32 kitabevine yönelik operasyon düzenlendi. İş yerlerinde, korsan basıldığı belirlenen 68 bin 667 kitap,14 bin 800 adet kitap kapağı, 96 bin kitap forması, 320 kitap kalıbı, bin 100 adet DVD ve CD ve 3 harici hard disk ele geçirildi.


Korsan kitaplara el konulurken, 33 kişi hakkında 5846 sayılı "Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na muhalefet" suçundan yasal işlem yapılarak savcılık talimatı ile serbest bırakıldı. - İSTANBUL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 05:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beyin kanseriyle mücadele eden modacı Nur Yerlitaş, son haliyle korkuttu
Kapalıçarşı'da tarihi kitabeye matkaplı darbe! İstanbul'a su sağlayan barajlarda korkutan görüntü! Hakan Atilla Borsa İstanbul Genel Müdürü'ne atandı! Hakan Atilla kimdir?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 19:30:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da korsan kitap operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]