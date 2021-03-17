Son dakika haberi... İstanbul'da korsan kitap operasyonu - Son Dakika

İstanbul'da 2 ilçede 3 ayrı adrese eş zamanlı korsan kitap operasyonu düzenlendi. Baskında 60 bin 384 korsan kitap ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı. Operasyon anları kameralara yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlileri, Sarıyer ve Kağıthane 'de bulunan 3 ayrı adreste bulunan depolara operasyon düzenlendi. Depolara yapılan baskınlarda, 58 bin 804 adet bandrolsüz (korsan) kitap, bin 580 adet sahte bandrollü kitap, 4 bin 519 adet yabancı dil ders cd-dvd'si, bin 200 adet kitaplara yapıştırılmaya hazır sahte bandrol, 40 bin adet kitap kapağı,3 adet cd çoğaltıcı olmak üzere toplam 106 bin 103 adet ürün ele geçirildi. Yakalanan kitapların, çoğunun tıp kitabı ve yabancı dil kitabı olduğu, bunların orijinal ve bandrollü olduğu iddia edilerek internet ortamında satışının yapıldığı tespit edildi. Öte yandan, kitapların yurt dışından temin edilerek alıcıların kandırıldığı belirlendi. Baskında yakalanan şüpheli hakkında "5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı. Ele geçirilen korsan kitaplar sergilendi.