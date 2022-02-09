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İstanbul'da korsan taksici çıkmaz sokağa girince yakalandı - Son Dakika

İstanbul'da korsan taksici çıkmaz sokağa girince yakalandı

09.02.2022 09:13
İstanbul'da korsan taksici çıkmaz sokağa girince yakalandı

Göktürk'te fark edilince sivil trafik ekiplerinden kaçan korsan taksici, kovalamaca sonucunda çıkmaz sokağa girince yakalandı.

Göktürk'te fark edilince sivil trafik ekiplerinden kaçan korsan taksici, kovalamaca sonucunda çıkmaz sokağa girince yakalandı. Ekipler tarafından yakalanan sürücü ve yolcusuna toplamda 18 bin 250 lira ceza kesildi.

Eyüpsultan Göktürk'te geçtiğimiz Cumartesi günü öğle saatlerinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, bir sürücünün korsan taksicilik yaptığını fark etti. Şahsı bir süre takibe alan ekipler, "dur" ihtarında bulundu. Uyarılara aldırış etmeyen sürücü H.Y. kaçmaya başladı. Bunun üzerine ekipleri sürücüyü kovalamaya başladı. Kovalamaca sonucunda çıkmaz sokağa giren H.Y, polisten daha fazla kaçamayarak yakayı ele verdi. Korsan taksicilik yaptığı belirlenen sürücü H.Y ile yanındaki kadın müşteriye toplamda 18 bin 250 lira para cezası kesilirken, araç da trafikten men edildi. Yaşananlar ise kameralara yansıdı. - İSTANBUL

İstanbul'da korsan taksici çıkmaz sokağa girince yakalandı

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Trafik Denetleme, Eyüpsultan, Cumartesi, Göktürk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da korsan taksici çıkmaz sokağa girince yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da korsan taksici çıkmaz sokağa girince yakalandı - Son Dakika
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