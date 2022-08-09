İstanbul'da öldürülen Beyza, Şanlıurfa'da toprağa verildi - Son Dakika
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İstanbul'da öldürülen Beyza, Şanlıurfa'da toprağa verildi

09.08.2022 13:14

İSTANBUL'da koruma kararı olmasına rağmen evine giren Selim Tekin (28) tarafından ensesinden vurulan ve kaldırıldığı hastanede ölen Beyza Doğan (16) memleketi Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde toprağa verildi.

İSTANBUL'da koruma kararı olmasına rağmen evine giren Selim Tekin (28) tarafından ensesinden vurulan ve kaldırıldığı hastanede ölen Beyza Doğan (16) memleketi Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde toprağa verildi.

İstanbul Bahçelievlerde geçen cumartesi günü meydana gelen olayda, iddiaya göre, Selim Tekin saplantılı olduğu Beyza Doğan'ın evine gelerek zorla içeri girdi. Selim Tekin, daha sonra Beyza Doğan'ı banyoya götürerek ensesine ateş etti. İntihar girişiminde bulunan Tekin ve yaralı Beyza Doğan, hastaneye kaldırıldı. 2 günlük yaşam savaşını kaybeden Beyza Doğan, otopsisinin ardından yakınları tarafından memleketi Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine getirildi. Beyza Doğan, ilçe mezarlığında öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.


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Kaynak: DHA

Ceylanpınar, Şanlıurfa, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da öldürülen Beyza, Şanlıurfa'da toprağa verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da öldürülen Beyza, Şanlıurfa'da toprağa verildi - Son Dakika
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