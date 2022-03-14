İstanbul'da koşup köy okullarını destekleyecekler

27 Mart'ta gerçekleşecek İstanbul Yarı Maratonu'nda Köy Okulları Değişim Ağı (KODA) #KöydeDahaİyiEğitim için koşacak. 100 koşucuya ulaşmayı hedefleyen dernek, koşucuları sayesinde toplayacağı bağışlarla köylerde görev yapan öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerini destekleyecek Temel Eğitim Kampları'nı düzenleyecek.

İstanbul Yarı Maratonu'nda herkes koşabilir. Gönüllülerin sporcu olması, koşucu geçmişi olması gibi şartlar yok. 15 Mart'a kadar kayıt yaptıran herkes, İstanbul Yarı Maratonu'nda köy okulları için koşabiliyor.

KODA adına koşmak isteyenlerin, koşucu kayıtlarını yaptıktan sonra Adım Adım üzerinden kayıt oluşturması ve kampanyalarını yaygınlaştırmaları yeterli. Kampanyalara gelen bağışlar sayesinde köy öğretmenleri desteklenecek.

"Köy öğretmenleri geleceğimizi inşa ediyor"

KODA İletişim ve Kaynak Geliştirme Koordinatörü Menekşe Canatan, köy öğretmenlerinin desteklenmesinin öneminden bahsederek "Köy öğretmenleri bizlerin geleceğini inşa ediyor. Onları görev yaptıkları yerlerde yalnız bırakmamak, kişisel ve mesleki olarak desteklemek de hepimizin görevi. Çoğu zaman bir köy için öğretmenlik mesleğinden çok daha fazlasını yapan köy öğretmenlerimizin hem kişisel hem de mesleki gelişimlerini desteklemeliyiz. Köyde daha iyi eğitim için en önemli adım köy öğretmenlerini güçlendirmek" dedi.

Canatan sözlerine şöyle devam etti: "Bu sebeple KODA olarak 5 yıldır faaliyetlerimizi öğretmenlerimizle birlikte sürdürüyoruz. Onların ihtiyaç duydukları konularda uzman eğitmenlerden eğitim almalarını sağlıyor, birbirlerinden öğrenme pratiklerini destekleyecek alanlar açıyoruz. Temel Eğitim Kamplarımızı da bu amaçla hazırladık. Geçen sene ilkini gerçekleştirdiğimiz kampa 100'den fazla köy öğretmenimizin katılmasını sağladık. Bu sene de köylerde görev yapan daha fazla öğretmenin bu eğitimlerden yararlanabilmesi için daha çok koşucu ve bağışçıya ihtiyacımız var."