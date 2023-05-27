İstanbul'da kovalamacada bıçaklanan yabancı uyruklu genç hayatını kaybetti

Bağlarçeşme Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında yaşanan olayda, iddiaya göre henüz bilinmeyen bir sebeple 28 yaşındaki yabancı uyruklu C.K. bir kişi tarafından kovalandı. C.K. ara sokakta bir apartmanın içine kaçtı. 28 yaşındaki genç, kendisini kovalayan kişi tarafından kaçtığı apartmanda göğsünden ve bacağından bıçakla yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Katil zanlısı olaydan sonra kaçarken, apartmandan sokağa çıkan C.K.'yi kanlar içinde gören çevredeki vatandaşlar polisi ve sağlık ekiplerini aradı. Ağır yaralanan gencin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekipleri çevrede inceleme ve olayla ilgili şüpheli ya da şüphelileri yakalama çalışmalarına başladı.

KAMERALAR ANBEAN KAYDETTİ

Öte yandan C.K.'nin bıçaklandığı apartmandan çıkarak yere düşme anları da güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.