İstanbul'da Kovid-19 denetimi - Son Dakika

İstanbul'da Kovid-19 denetimi

03.12.2020 11:37
İstanbul'da Kovid-19 denetimi, System.String[]

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ile ilgili toplu taşıma araçları, duraklar, vatandaşların yoğun olduğu noktalarda denetim gerçekleştirildi.

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ile ilgili toplu taşıma araçları, duraklar, vatandaşların yoğun olduğu noktalarda denetim gerçekleştirildi.

İstanbul'da sabah saatlerinde iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlar, toplu taşıma araçlarında ve duraklarda yoğunluk oluşturdu.

Avrupa yakasının önemli aktarım merkezlerinden Cevizlibağ'da metrobüs ve tramvaylarla iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlar yoğunluğa neden oldu.

Yolcuların büyük çoğunluğunun yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında maske taktığı ancak yaşanan yoğunluk nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyamadıkları gözlendi.

Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda uygulama noktası oluşturan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, ayakta yolcu taşıyan minibüslere İl Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten para cezası uyguladı.

Araç sürücüleri ve yolcular maske ve mesafe konusunda uyarılarak, Kovid-19'a karşı tedbirli olmaları istendi.

İstiklal Caddesi'ne 7 bin kişi sınırlaması

İstanbul'da insan yoğunluğunun en fazla olduğu yerlerin başında gelen Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi için yeni ek tedbirler alındı.

Bu kapsamda İstiklal Caddesi'nin Taksim Meydan girişi ile Tünel girişine saat 10.00 itibarıyla bariyer konuldu.

İstiklal Caddesi'nde aynı anda 7 bin kişi bulunabilecek. İstiklal Caddesi'ndeki iş yerlerinde çalışan 5 bin kişi ise bu sayının dışında tutuluyor.

Öte yandan İstiklal Caddesi'ne Taksim Meydanı ya da Tünel'den giren vatandaşların caddenin sağından yürümesine izin veriliyor.

Zabıta ve polis ekipleri, sosyal mesafeye uyulup uyulmadığını ve açık alanda sigara içilip içilmediğini kontrol ederek, kurallara uymayanlara para cezası kesiyor.

Polis ekipleri, drone ile yaptıkları denetimlerde yoğunluk görülen yerleri ilgili birimlere haber veriyor. Zabıta ve polis ekipleri de risk oluştuğu görülen noktalara gerekli müdahaleyi yapıyor.

Trafik yoğunluğu yüzde 40'a ulaştı

Kentin Anadolu Yakası'ndaki Maltepe Gülsuyu Köprüsü üzerinde ekipler, özel araçlar ile toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı.

Sürücülerin ve yolcuların sosyal mesafe ile maske kuralına uyup uymadığını kontrol eden ekipler, araçlarda dezenfektan olup olmadığını da denetledi.

Öte yandan İBB Trafik verilerine göre saat 11.35 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 40'a ulaştı.

İstiklal Caddesi, Toplu Taşıma, Para Cezası, İstanbul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da Kovid-19 denetimi - Son Dakika


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