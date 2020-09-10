Kovid-19 denetimleri - Son Dakika

Kent genelinde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında semt pazarları, lokantalar, cafe ve dükkanlarda denetim gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın koordinasyonunda "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla yapılan denetimlerde, Kovid-19 tedbirlerine, maske kullanımına, mesafe ve temizliğe uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Bu kapsamda Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, ilçedeki denetimlere katıldı.

Avcılar'da işletme, restoran, market, cafe ve fırınlarda kontroller yapıldı. Koronavirüsle mücadelede alınması gereken tedbirler hatırlatılırken, temizlik, maske ve mesafenin önemi vurgulandı.

Avcılar Kaymakamı İnan, gazetecilere yaptığı açıklamada, son günlerde vatandaşların özellikle asker eğlencesi, düğün, kına programlarına katılması nedeniyle vaka sayısında biraz yükselme olduğunu hatırlatarak, "Bakanlığımız ve Valiliğimiz de bu konuda tedbirler aldı. Biz de bu tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol ediyoruz." dedi.

Maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmasının sadece kamu görevlilerinin değil herkesin sorumluluğu olduğunu vurgulayan İnan, "Umarım uyarılarımız fayda verir. Bundan sonra uyardığımız yerler kurallara uymadığı takdirde cezai işlem yoluna gideriz." diye konuştu.