İstanbul'da Kovid-19 denetimleri - Son Dakika

İstanbul'da Kovid-19 denetimleri

27.02.2021 15:11
İstanbul'da Kovid-19 denetimleri, System.String[]

İstanbul'da açık olan işletmeler, trafik ve toplu taşıma araçlarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

İstanbul'da açık olan işletmeler, trafik ve toplu taşıma araçlarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Kent genelindeki denetimlerde vatandaşlar, şoförler ile esnafa maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulunuldu.

Karaköy Meydan'da trafik denetimine katılan Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, pandemiyi kontrol altına almak için çeşitli kısıtlamaların getirildiğini, hafta sonu tüm gün sokağa çıkma kısıtlaması olduğunu hatırlatarak, trafiğe çıkan insanların yasaktan muaf olup olmadıkları noktasında denetim yaptıklarını söyledi.

Demirelli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesi kapsamında getirilen yasaklara uyan vatandaşlara teşekkür ederek, "Alınan tedbirlere son derece anlayış gösterdiler. Bu anlayışın inşallah bir karşılığı olacak. Önümüzdeki günlerde bu kısıtlamaların hafifleyerek bir noktadan sonra koronavirüs mücadelesini kontrol altına alacağımızı ümit ediyorum." dedi.

Denetimlerin trafikle sınırlı olmadığını belirten Demirelli, kafe, restoran ve iş yerlerini de denetlediklerini kaydetti.

Büyükçekmece ilçesindeki denetimler

Büyükçekmece'de denetimlere katılan Kaymakam Mehmet Özel, zabıta ve polis ekipleri eşliğinde bulvardaki market, fırın, kuruyemişçileri gezerek çalışanlara kuralları hatırlattı.

Denetimlerin devam ettiğini belirten Kaymakam Özel, koronavirüsle mücadele konusunda alınan tedbirlere özen gösterilmesini isteyerek, şöyle konuştu:

"Virüsle mücadelede en büyük silahımız devletimizin koyduğu kurallara riayet etmek. Bu kurallara uyduğumuz müddetçe Kovid-19 ile mücadelede başarıya ulaşmamız mümkün olacak. Bu konuda özellikle sürecin uzaması bizi tembelliğe düşürmemeli. Aksine her gün koronavirüsle mücadelede alınan tedbirlere uyma noktasında hassasiyetimizi tazelemeliyiz. Bu hassasiyetimiz sürdüğü müddetçe koronavirüsle mücadelede başarı göstereceğiz. Tedbirlere uymak, hayat kurtarıyor. Biz de vatandaşlarımızdan bu hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz."

Silivri ilçesinde de Kaymakam Ali Partal, İlçe Emniyet Müdürü Cemil Erim, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Solak'ın katılımıyla açık işletmeler denetlendi. Silivri'deki denetim çalışmalarına 51 ekipte 143 personel katıldı. Ekipler, özellikle sahil şeridinde denetim çalışmaları gerçekleştirdi.

Hisarcık, İstanbul, Beyoğlu, Karaköy, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da Kovid-19 denetimleri - Son Dakika


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