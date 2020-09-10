İstanbul'da Kovid-19 denetimleri - (Sultanbeyli - Beykoz - Esenyurt) - Son Dakika

İstanbul'da Kovid-19 denetimleri - (Sultanbeyli - Beykoz - Esenyurt)

Kent genelinde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında semt pazarları, lokantalar, kafe ve dükkanlarda denetim gerçekleştirildi.

Kent genelinde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında semt pazarları, lokantalar, kafe ve dükkanlarda denetim gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın koordinasyonunda "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla yapılan denetimlerde, Kovid-19 tedbirlerine, maske, mesafe ve temizlik konusuna uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Yardımcısı Necip Çakmak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında havalimanında yapılan denetime katıldı.

Çakmak, maske takmayan yolcuları ikaz ederek, terminal içindeki bazı işletmeleri ve görevlileri uyardı. Terminal içerisinde yer alan sigara içme alanındaki yoğunluğa dikkati çeken Çakmak, bu alanda sosyal mesafenin sağlanması için sayı sınırlandırması yapılmasını istedi.

Denetimlerin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Çakmak, "Genelde vatandaşlarımız kurallara uyuyor. Çok az, birkaç kişi maskeyi yanlış takmıştı, onları da uyardık. Ben vatandaşıma teşekkür ediyorum. Onların sağlığı için uğraşıyoruz. Kurallara uyulmuş bir şekilde devam etmemiz güzel. Salgına bir çözüm bulunana kadar bu denetimlerimiz bitmeyecek. Bazen böyle duyuluyor genelge çıkıyor ama biz buna bakmıyoruz, her gün sıralı denetim yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Kadıköy'de semt pazarı denetimi

Kadıköy Kaymakamlığınca Acıbadem Mahallesi Semt Pazarı'nda, Kaymakam Mustafa Özarslan, zabıta, ilçe tarım ve orman müdürlüğüne bağlı gıda kontrol ile polis ekiplerinin katılımıyla denetim yapıldı.

Esnafa, maske ve eldiven takmaları, sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarılarda bulunan Özarslan, alışverişe gelen vatandaşların da tedbirlere uymasını istedi.

Kaymakam Özarslan, pazarda maske takılması konusunda belirli bir aşamaya gelindiğini ancak burun kısmının bazen açık kaldığını belirterek, "Onları uyarıyoruz ve uymayanlara ceza da veriyoruz. Sosyal mesafe konusunda biraz sıkıntılar var. Bunlarla ilgili çalışıyoruz. Bu konuda da bir farkındalık yaratacağız." dedi.

Pazardaki denetime çift maske takarak katılan Kaymakam Özarslan, bunun kendisi için bir alışkanlık olduğunu, korunmak için çift maskenin de yeterli kalacağını söyledi.

Pazar girişinde ateş ölçümü yapan zabıta ekipleri, esnafa maske ve eldiven dağıttı. Pazar girişine de dezenfektan konuldu.

Ticari taksiler ve toplu taşıma araçları denetlendi

Sultanbeyli'de Kaymakam Metin Kubilay, Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dinç, İlçe Sağlık Müdürü Burak Kaya'nın katılımıyla zabıta ve polis ekipleri eşliğinde yeni tip koronavirüs denetimi gerçekleştirildi.

Ticari taksiler, toplu taşıma araçları ve ilçe esnafına yönelik denetimlerde Kaymakam Kubilay, şoförlere, esnafa ve vatandaşlara koronavirüs tedbirleri kapsamında uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verdi.

Kubilay, pandemi süreci ve tedbirleri hakkında vatandaşlarla sohbet ederken maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının önemini vurguladı.

Koronavirüsle mücadelede tam bir seferberlik halinde olduklarını belirten Kubilay, "İçişleri Bakanlığımızın genelgeleri ve talimatları üzerine bugün tüm Türkiye'de genel denetimler yapılıyor. Şu anda en önemli husus koronavirüsle mücadele. Bu kapsamda ilgili tüm birimlerle tam bir koordinasyon içerisindeyiz. Çalışmalarımız aynı hızla devam edecek." diye konuştu.

Silivri, Beykoz ve Büyükçekmece'deki denetimler

Silivri'deki Kovid-19 denetimlerine Kaymakamı Ali Partal ile Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Solak katıldı.

Lokantalar, kafeler, dükkanlar ve kuyumcu mağazalarında yapılan denetimlerde esnaf ve vatandaşlar, maske, sosyal mesafe ve temizlik konusunda uyarıldı.

Büyükçekmece'de de Yavuz Sultan Selim bulvarındaki kafeler, lokantalar, ve berber dükkanları denetlendi.

Kaymakam Mehmet Özel, sağlık, polis ve zabıta ekipleriyle gerçekleştirilen denetimlerde, Kovid-19 önlemleri kontrol edildi.

Amaçlarının insanların sağlığını koruyacak şekilde tedbir almak olduğunu belirten Özel, iş yeri sahiplerinden beklentilerinin maske, mesafe, temizlik kurallarına riayet edilmesi olduğunu söyledi. Özel, işletmelerin alacakları tedbirlerin salgınla mücadelede başarıya ulaşmayı doğrudan etkilediğini ifade etti.

Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli ile Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Sağlam, beraberindeki ekiplerle ilçedeki işletmelerde, cadde ve sokaklar ile semt pazarında Kovid-19 kapsamında uyulması gereken kuralları denetledi.

Kafeterya, kahvehane, lokanta, cami lokali gibi alanlarda denetleme yapan Çiçekli ve beraberindekiler, maske takmayan vatandaşları uyardı. İşletme sahipleri de maskesiz müşteri kabul etmemeleri konusunda uyarıldı.

Maske takmayanlara ceza kesildi

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ana caddeler ve ara sokaklarda denetim yaptı. Ekipler, maske takmayanlara 900 lira ceza keserken doğru şekilde takmayanları da uyardı. Resmi bir polis aracından da anonsla tedbirlere uyulması yönünde uyarı yapıldı.

Polis ekipleri, kalabalık iş yerlerini uyararak bir kısım vatandaşı dışarı çıkarttı.

İstanbul'da Kovid-19 denetimleri - (Sultanbeyli - Beykoz - Esenyurt)

Koronavirüs, Beykoz, Zabıta, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 14:48 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da Kovid-19 denetimleri - (Sultanbeyli - Beykoz - Esenyurt) - Son Dakika

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