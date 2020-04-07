İstanbul'da Kovid-19 hastası tedavisinin ardından alkışlarla taburcu edildi - Son Dakika

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İstanbul'da Kovid-19 hastası tedavisinin ardından alkışlarla taburcu edildi
6 saat önce
Silivri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı ile hastanede tedavi gören 54 yaşındaki Feriha Bingöl, alkışlar eşliğinde taburcu edildi.
Silivri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı ile hastanede tedavi gören 54 yaşındaki Feriha Bingöl, alkışlar eşliğinde taburcu edildi.
Alınan bilgiye göre, solunum sıkıntısı, kroner arter hastalığı ve hipertasyon rahatsızlığı bulunan Feriha Bingöl, solonum sıkıntısı nedeniyle Kolan Hastanesi'ne başvurdu.
Bingöl, tomografisi Covid-19 ile uyumlu çıkması sonrasında tedaviye alındı.
Test sonucu da pozitif çıkan Bingöl, 13 günlük tedavisi sonrasında alkışlarla hastaneden taburcu edildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 06:18 Kaynak: AA
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