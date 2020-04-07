İstanbul'da Kovid-19 hastası tedavisinin ardından alkışlarla taburcu edildi - Son Dakika

Test sonucu da pozitif çıkan Bingöl, 13 günlük tedavisi sonrasında alkışlarla hastaneden taburcu edildi.

Bingöl, tomografisi Covid-19 ile uyumlu çıkması sonrasında tedaviye alındı.

Alınan bilgiye göre, solunum sıkıntısı, kroner arter hastalığı ve hipertasyon rahatsızlığı bulunan Feriha Bingöl, solonum sıkıntısı nedeniyle Kolan Hastanesi'ne başvurdu.

Silivri 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı ile hastanede tedavi gören 54 yaşındaki Feriha Bingöl , alkışlar eşliğinde taburcu edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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