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İstanbul'da Kovid-19 ile mücadelede 3. doz aşı uygulaması başlatıldı - Son Dakika

İstanbul'da Kovid-19 ile mücadelede 3. doz aşı uygulaması başlatıldı

01.07.2021 12:58
İstanbul'da Kovid-19 ile mücadelede 3. doz aşı uygulaması başlatıldı, System.String[]

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sağlık çalışanları ile 50 yaş ve üzerindeki vatandaşlara, 3. doz aşı uygulanmaya başladı.

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sağlık çalışanları ile 50 yaş ve üzerindeki vatandaşlara, 3. doz aşı uygulanmaya başladı.

Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında aşılama süreci devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünkü Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlar ile sağlık çalışanlarının bugünden itibaren 3. doz aşılarını olmak üzere randevu alabileceklerini bildirmişti.

İstanbul'da, sisteme tanımlanan 50 yaş ve üzerindekiler ile sağlık çalışanları, randevu oluşturdukları sağlık kuruluşlarında üçüncü doz aşılarını olmaya başladı.

Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin bağlı bulunduğu Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, AA muhabirine, "hatırlatma" dozu olarak da adlandırılan 3. doz aşı uygulamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Yiyit, şu an Türkiye'de "Alfa" ismiyle bilinen İngiliz varyantının hakim olduğunu, bu varyanta tek doz "mRNA" aşısının yeterli geldiğinin bilindiğini, kalıcı ve uzun bir bağışıklık için de bu aşıda 2 doz arası sürenin uzatıldığını belirtti.

İnaktif aşıda 2 dozun koruyacağına inanılan bir yolda ilerlendiğini, dünyada "Delta" varyantının yayılmaya başlamasıyla kendilerinin de buna göre konumlandıklarını anlatan Yiyit, şöyle devam etti:

"İki doz olanların çok uzun süresi geçti. Artık koruyuculuklarının düştüğüne kanaat getirmeye başladık. İlk başta sağlık çalışanları ve ileri yaş grubu aşı olmuştu. Şimdi onların 3. dozlarına hak verdik. 'mRNA ya da inaktif aşı mı?' Kendi tercihlerine bırakıyoruz. Çünkü biliyoruz ki özellikle hatırlatma dozlarında aşının değiştirilmesinin immün sisteme ciddi katkısı olabiliyor. Burada tartışılacak ya da soru işareti olacak bir durum söz konusu değil. Diğer konu da ilk başta herkesin hızlıca ilk dozunu yapma hedefimiz vardı. Çünkü mRNA aşılarının özellikle ilk dozdan sonra iyi koruyuculuk yaptığını biliyorduk. O yüzden de süreyi biraz açmıştık. Şimdi delta varyantı mevzubahis olduğu için en az 2 doz mRNA aşısı ya da 3 doz inaktif virüs aşısıyla hazır hale gelmemiz lazım. O yüzden süreyi tekrar kısalttık. Artık 2. dozlar 4 hafta sonra yapılacak."

Prof. Dr. Yiyit, eskiden Kovid-19 geçirenlerin aşılanması için 6 ay beklenildiğini, artık bu sürenin de 3 aya çekildiğini dile getirdi.

"Aşı hızımızı vatandaşlarımız belirliyor"

Maske ve mesafenin bütün varyantlara karşı etkili olduğuna dikkati çeken Yiyit, "Onu kullanmaya da devam edeceğiz. Bundan sonra oluşabilecek dalgayı sonbahar gibi görüyoruz ve sonbahara hazır girmenin yolu da bağışıklık kazanmış bir toplum. O yüzden, vatandaşlarımızın bir an evvel gelip aşı olması lazım. Çünkü aşı hızımızı onlar belirliyor. Biz tonlarca randevu açıyoruz, aşı tedarikini devletimiz çözdü ama aşı hızımızı vatandaşımız çözüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Vatandaşların, 2. dozlarını yaptırdıktan 3 ay sonra üçüncü doz aşılarını olabileceğini aktaran Yiyit, diğer yaş gruplarına da 3. doz aşı randevularının ilerleyen süreçte açılacağını ifade etti.

Çok yüksek aşılama yapan diğer ülkelerin verilerini yayınlamaya başladığını, bu veriler doğrultusunda da şu an özellikle inaktif virüs aşısı olanların 3. doza ihtiyacı olduğu kanısının oluştuğunu belirten Yiyit, "Şu an özellikle mRNA aşısı olanlar için 2 doz yeterli gözüküyor ama ilerleyen veriler ne gösterir, onu hep birlikte göreceğiz." dedi.

Sağlık çalışanlarından "aşı yaptırın" mesajı

Üçüncü doz aşısını olan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Selda Karakadıoğlu, aşının gerekli olduğunu belirterek, heyecanla bugünü beklediğini dile getirdi.

Karakadıoğlu, hemen randevu alarak 3. doz aşısını olmaya geldiğini dile getirerek, "Özellikle delta varyantına karşı koruyucu olacağı öngörüyoruz. O yüzden herkesin yaptırmasını öneriyoruz." dedi.

Enfeksiyon servisi hemşiresi olarak Kovid-19 hastalarına bakan Rümeysa Aşık ise salgına karşı güçlerinin aşı olduğunu belirtti.

Aşık, 3. dozun varyantlara karşı koruma sağlayacağını düşündüğünü ifade ederek, tüm vatandaşların aşı yaptırması gerektiğini sözlerine ekledi.

COVIRAN Bereket, Koronavirüs, İstanbul, mRNA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da Kovid-19 ile mücadelede 3. doz aşı uygulaması başlatıldı - Son Dakika


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