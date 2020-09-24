İstanbul'da Kovid-19 kurallarını ihlal eden 12 işletme geçici olarak kapatıldı - Son Dakika

İstanbul'da Kovid-19 kurallarını ihlal eden 12 işletme geçici olarak kapatıldı
İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dün gerçekleşen denetimlerde, 111 kişi ve işletmeye para cezası uygulandığı, kuralları ihlal eden 12 işletmenin de geçici olarak kapatıldığı bildirildi.
İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dün gerçekleşen denetimlerde, 111 kişi ve işletmeye para cezası uygulandığı, kuralları ihlal eden 12 işletmenin de geçici olarak kapatıldığı bildirildi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından Twitter'dan yapılan paylaşımda, İstanbul'da dün 27 bin 86 denetim yapıldığı belirtildi.
İzolasyon kurallarına uymayan 123 kişinin tespit edildiği vurgulanan paylaşımda, 384 kişi ve işletmeye uyarı yapıldığı kaydedildi.
Paylaşımda, "111 kişi ve işletmeye para cezası uygulandı. Üç veya daha fazla ihlali olan 12 işletme geçici olarak kapatıldı." ifadesi yer aldı.
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