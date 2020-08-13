İstanbul'da Kovid-19 önlemlerine ilişkin denetimler sürüyor - Son Dakika

İstanbul'da Kovid-19 önlemlerine ilişkin denetimler sürüyor

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen "Kovid-19 Tedbirleri Denetimleri" konulu genelge kapsamında dün, pazar yerleri ve dernek lokallerinde 1.889 denetim ve rehberlik çalışmasının yapıldığını bildirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen "Kovid-19 Tedbirleri Denetimleri" konulu genelge kapsamında dün, pazar yerleri ve dernek lokallerinde 1.889 denetim ve rehberlik çalışmasının yapıldığını bildirdi. Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: "İstanbul'da dün pazar yerleri ve dernek lokallerinde 1.889 denetim ve rehberlik çalışması yapıldı. 59 adli ve idari işlem uygulandı. Bugün, genel maske-mesafe denetimi yanında yoğunlukla berber, kuaför, güzellik salonu ve AVM denetimlerimiz devam ediyor."

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 18:59

Kaynak: AA

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