İstanbul'da Kovid-19 "tanılı/temaslı" 31 bin 503 kişi denetlendi
23.10.2020 10:23
İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 31 bin 503 kişi denetlenirken, izolasyon şartlarına uymayanlar yurt ve pansiyonlara yerleştirildi.
İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 31 bin 503 kişi denetlenirken, izolasyon şartlarına uymayanlar yurt ve pansiyonlara yerleştirildi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'daki paylaşımında, İstanbul'da 22 Ekim'de "tanılı/temaslı" olması nedeniyle izolasyona tabi tutulan kişilere yönelik denetim gerçekleştirildiğini belirtti.
Yerlikaya, bu kapsamda 31 bin 503 kişinin denetlendiğini, izolasyon şartlarına uymayan 12 kişinin yurt ve pansiyona alındığını ifade etti. Vali Yerlikaya, denetimde 247 bin 371 lira para cezası kesildiğini kaydetti.
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