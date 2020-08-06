İstanbul'da Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında kent genelinde pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde denetimler yapılıyor.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, 201 jandarma asayiş, 40 motosikletli asayiş/trafik, 62 jandarma trafik timi olmak üzere toplam 303 tim ve 4 bin 376 personelle İçişleri Bakanlığı Genelgesi gereğince sorumluluk sahası noktalarında kontroller yürütüyor.

Ekipler, vatandaşların güvenli seyahat edebilmeleri ve koronavirüs önlemlerine ilişkin genelgelerde belirtilen hususlar ile İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar gereği, sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığını denetleniyor.

Eyüpsultan Odayeri Işıklar Kavşağı'nda yapılan trafik denetimlerinde jandarma trafik timlerince, sosyal mesafenin korunması, vatandaşların sağlığı için maske kullanılması ve hijyen kurallarına uygun hareket edilmesi istendi.

Sürücülere yasal limitlerdeki hızlarda araç kullanmaları, takip mesafesine, şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymaları, araç kullanırken kesinlikle telefon kullanmamaları, uykusuz ve yorgun olarak trafiğe çıkmamaları gerektiği de hatırlatıldı.

Denetimlerde drone kullanılırken, uygulamaya dedektif köpekleri de katılıyor.

Esenyurt

Esenyurt'un birçok noktasında da Kovid-19 tedbirleri kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Esenyurt İlçe Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri de toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirildi.

İlçede minibüsleri durduran ekipler, şoförleri ve yolcuları denetledi.

Toplu ulaşım araçlarında yolcu sayısının yanı sıra yolcuların maske takıp takmadıkları, sosyal mesafeye uyup uymadıklar kontrol edildi.

Kovid-19 tedbirlerine uymayıp fazla yolcu bulunduran minibüslere cezai işlem uygulandı.

Kadıköy

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de ilçede toplu ulaşım araçları, minibüs, dolmuş ve taksilerde denetim yaptı.

Taksi sürücüleri, 3 kişiden fazla yolcu almamaları, sosyal mesafeye uymaları ve maske takmaları konularında uyarıldı.

Ekipler, araçlardan yaptıkları anonslarla vatandaşlardan sosyal mesafeye uymalarını ve maske takmalarını istedi.

Bu arada ekipler, maskesi kolunda takılı olan bir kişiden maskesini uygun şekilde takmasını istedi. Otelden yeni çıktığını söyleyen vatandaş da kolundan çıkardığı maskesini taktı.