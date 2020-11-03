Son dakika haberi! "Kovid-19 tedbirleri" denetimi - Son Dakika

Son dakika haberi! "Kovid-19 tedbirleri" denetimi

03.11.2020 14:41

Son dakika haberleri... İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçları denetlendi.

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçları denetlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda Esenyurt'ta otobüs, minibüs ve ticari taksilerde denetim yaptı.

İlçede araçları durduran ekipler, ayakta yolcu alınıp alınmadığını, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Denetimler sırasında ekipler, yolcular ve sürücülere temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulması yönünde uyarıda bulundu.

Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Son dakika haberi! Kovid-19 tedbirleri denetimi
Son dakika haberi! Kovid-19 tedbirleri denetimi
Son dakika haberi! Kovid-19 tedbirleri denetimi
Son dakika haberi! Kovid-19 tedbirleri denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Toplu Taşıma, Esenyurt, İstanbul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! 'Kovid-19 tedbirleri' denetimi - Son Dakika


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