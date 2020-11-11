İstanbul'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı alanlarda sigara içilmesi yasaklandı - Son Dakika

İstanbul'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı alanlarda sigara içilmesi yasaklandı
11.11.2020 21:09
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılımını önlemek için yarından itibaren kentte bazı alanlarda sigara içilmesinin yasaklandığını duyurdu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılımını önlemek için yarından itibaren kentte bazı alanlarda sigara içilmesinin yasaklandığını duyurdu.
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Solunum yoluyla kolayca bulaşan koronavirüs salgınının yayılımını önlenmek için, yarından itibaren İstanbul'da, trafiğe kapalı cadde, sokaklar ve toplu taşıma araçlarının durakları gibi yerlerde sigara içilmesi yasaklanmıştır." ifadelerini kullandı.
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