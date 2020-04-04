İstanbul'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 20 yaş altındakilere para cezası - Son Dakika

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İstanbul'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 20 yaş altındakilere para cezası
7 saat önce
İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 20 yaşın altında 14 kişiye idari para cezası uygulandı.
İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 20 yaşın altında 14 kişiye idari para cezası uygulandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, dün gece itibarıyla sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 20 yaş altı kişilere yönelik kent genelinde uygulama yaptı.
Polis ekipleri, Zeytinburnu, Kağıthane, Sultanbeyli ve Sancaktepe'de, 20 yaş altında olduğu belirlenen 14 kişiye, toplam 5 bin 488 lira idari para cezası uyguladı.
Denetimlerde, 18 yaş altında olduğu belirlenen gençler ve çocuklar ise ekonomik kazançları olmadığı gerekçesiyle ceza kesilmeden ailelerine teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 08:54 Kaynak: AA
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