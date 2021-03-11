İstanbul'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan iki işyeri mühürlendi, 20 kişiye para cezası verildi - Son Dakika

Beyoğlu'nda Kovid-19 tedbirlerine uymayan 20 kişiye toplam 69 bin 380 lira idari para cezası uygulandı, iki işyeri mühürlendi.

İlçede yapılan denetimlerde lokanta olarak faaliyet gösteren bir işyerinin kapalı olması gereken saatte açık olduğu, içeride kapasitenin üstünde müşteri bulunduğu ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı belirlendi. 1 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlalden, 7 yabancı uyruklu kişiye sosyal mesafe kuralını ihlalden 27 bin 752 lira idari para cezası verildi.

Denetimlerde ayrıca "eğlence yeri" ruhsatı olan ve kapalı olması gereken bir işyerinin açık olduğu, içeride kapasitenin üstünde müşteri olduğu belirlenirken, 12 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlalden 41 bin 628 lira idari para cezası verildi.

İki işyeri de ilçe zabıta müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.