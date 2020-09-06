İstanbul'da KPSS heyecanı başladı - Son Dakika

İstanbul'da KPSS heyecanı başladı

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) heyecanı başladı.

İstanbul'da KPSS heyecanı başladı, System.String[]

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) heyecanı başladı. 2 oturum şeklinde gerçekleşecek sınavda ilk oturum saat 10.15'te başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları bugün saat 10.15 itibariyle başladı. Sınava İstanbul Üniversitesi'nde girecek olan adaylar erken saatlerde okul önüne gelmeye başladı.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında adayların sınavın yapılacağı binaya girişi yapmadan önce ateşlerinin ölçüldüğü ve maske dağıtıldığı gözlendi.

Adaylardan kimileri annesi ve babasıyla gelirken, kimisi ise eşi ve çocuklarıyla sınav heyecanını yaşadı. Sınav saatinin yaklaşmasıyla okul önünde yaşanan kalabalık da arttı.

Sınava girecek adaylardan Vedat Alkan heyecanlı olduğunu söyleyerek "İyi hazırlandık 3 yıldır atanmayı bekliyoruz. Matematik, Türkçe, Vatandaşlık, Tarih ve güncel konulardan sorular var inşallah yaparız" dedi.

Bir başka aday Serkan Akıllı ise, "İster istemez sınav heyecanım var. Öğretmen olmak istiyorum. İnşallah sınavdan çıkıp tercihlerimizi yapacağımız ana geçeriz" şeklinde konuştu.

Oğlu sınava girecek olan Şeref Mesci ise, "Biraz heyecan var bende de tabi. Ben de öğrencilik zamanımı hatırlıyorum. İnşallah istedikleri yere ulaşırlar. Çok çalıştı oğlum" dedi. - İSTANBUL

İstanbul Üniversitesi, KPSS, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 10:52 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da KPSS heyecanı başladı - Son Dakika

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