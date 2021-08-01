İstanbul'da KPSS heyecanı... Sınava geç kaldı, içeri alınmadı - Son Dakika

İstanbul'da KPSS heyecanı... Sınava geç kaldı, içeri alınmadı

İSTANBUL - İstanbul'da kamu kurumlarında işe girmek isteyen lisans mezunu adaylar Kamu Personel Seçme Sınavı heyecanı yaşadı. Saat 10.15'te başlayan sınava bazı adaylar dakikalar kala sınav olacakları yere koşarak gelirken, sınava geç kalan bir kişi kapıların kapanması nedeniyle içeriye alınmadı.

2021 yılı lisans düzeyi KPSS Genel Yetenek, Genel Kültür birinci oturumu saat 10.15'te başladı. Erken saatlerde sınavın yapılacağı merkezlere gelen adayların heyecanlı olduğu görüldü. İstanbul'da sınava girecek adaylar, giriş belgelerini göstererek ve arama yapılarak içeriye alındı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sınav merkezine girişlerde adaylara maske ve dezenfektan dağıtıldı.Saat 10.00 itibariyle ise kapılar kapatıldı. Adaylar sınavda ter dökerken, yakınları ise başarılı olmaları için dışarda Kuran-ı Kerim okuyarak dualar etti.

Hayallerine kavuşmak için KPSS'ye giren adaylar bugün 10.15'te başlayan ve 130 dakika sürecek Genel Yetenek, Genel Kültür testlerine tabi olacak. Eğitim Bilimleri için de öğleden saat 14.45'te düzenlenecek oturumda ter dökecek. Adaylara 100 dakikalık süre verilirken, KPSS Alan Bilgisi 1. gün oturumları 7 Ağustos'ta, 2. gün oturumları 8 Ağustos'ta yapılacak. 2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ise 15 Ağustos'ta düzenlenecek.