Kripto para madenciliğinde kullanılan 73 cihaz ele geçirildi - Son Dakika

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, dün Fatih 'te bir iş hanında bulunan depoda arama yaptı.

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