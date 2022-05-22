İstanbul'da kripto şoku: 200 bin liraları buhar oldu - Son Dakika
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İstanbul'da kripto şoku: 200 bin liraları buhar oldu

22.05.2022 10:16

İstanbul'da kripto şoku: 200 bin liraları buhar oldu İstanbul'da iddiaya göre bir kripto para uygulaması üzerinden işlem yapan iki gencin hesapları bloke edilerek, toplam 200 bin liraları buhar oldu.

İstanbul'da kripto şoku: 200 bin liraları buhar oldu

İSTANBUL - İstanbul'da iddiaya göre bir kripto para uygulaması üzerinden işlem yapan iki gencin hesapları bloke edilerek, toplam 200 bin liraları buhar oldu. Konuya ilişkin çok sayıda mağdurun olduğu iddia edilen olayda hesabına giriş yapmaya çalışan kullanıcılar, "Hakkınızda Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur" uyarısıyla karşılaştı.

İstanbul'da iddiaya göre iki genç bir kripto para uygulaması üzerinden al-sat işlemi yaptığı esnada işlemlerinin uygunsuz görülmesi üzerine hesapları bloke edilerek devre dışı bırakıldı. Uygulamaya girişleri engellenen gençlerin hesapta bulunan toplam 200 bin lirası da buhar oldu. Kimlik numaralarıyla sisteme giriş yapmaya çalıştıkları esnada 'Hakkınızda Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur' mesajını gören gençler hayatının şokunu yaşadı. Yaşanan olay sonrası durumu yargıya taşıyan iki genç haklarında bir suç duyurusu olmadığını öğrenirken, firma yetkilileriyle yaptıkları görüşmelerden ise herhangi bir geri dönüş alamadı. Onlarca kişinin mağdur olduğunu iddia eden gençler, yaklaşık 1 yıldır paralarını geri alamadıklarını belirtti.

"150 bin lira param içeride kaldı"

Konuya ilişkin suç duyurusunda bulunduklarını belirten Eren Yıldırım, "Mahkeme kararı olmaksızın hesabımı kapattılar. 150 bin lira param içeride kaldı ve 1 yıldır almak için çabalıyorum. Maalesef hiçbir gelişme yok. Benim gibi

onlarca mağdur var. İnsanların paralarına resmen el koyuyorlar. Bizi kötü niyetli işlem yapmakla suçluyorlar. Biz al-sat dışında bir işlem yapmadık. Özellikle gençlerin parasını bu şekilde alarak savcılık, suç duyurusu gibi mesajlarla korkutmaya çalışıyorlar. Avukatımız, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Süreç hala devam ediyor" dedi.

"1 yıldır paramı alamıyorum"

Mağdur olduğunu iddia eden Yusuf Balcı ise, "Benim de 50 bin lira kaybım var. 1 yıldır paramı alamıyorum. Kendileriyle iletişime geçtiğimizde herkese söyledikleri gibi 'kötü niyetli işlem yaptığımızı' söylüyorlar. Telefonumdan uygulamaya giriş yapmak istediğimde hesabımın kapatıldığını ve hakkımda Cumhuriyet Savcılığı'na şikayet oluşturulduğu yönünde bir uyarı görüyorum. Bu durumu avukatımıza kontrol ettirdiğimde ise hakkımda bir şikayet olmadığını öğreniyorum. Bu şekilde insanları sindirmeye çalışıyorlar. Sosyal medyadan ulaştığımız kadarıyla söyleyebilirim ki onlarca mağdur var ve yeni mağdurlar sürekli ekleniyor" diye konuştu.

İstanbul'da kripto şoku: 200 bin liraları buhar oldu
İstanbul'da kripto şoku: 200 bin liraları buhar oldu
İstanbul'da kripto şoku: 200 bin liraları buhar oldu
İstanbul'da kripto şoku: 200 bin liraları buhar oldu

YORUMLAR
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Kripto para uygulamasında al-sat yapan gençlerin hesabı bloke olunca 200 bin liraları buhar oldu Kripto para uygulamasında al-sat yapan gençlerin hesabı bloke olunca 200 bin liraları buhar oldu Taksici ve yolcular ücret yüzünden kavga etti: Tekme ve tokatlar havada uçuştu Taksici ve yolcular ücret yüzünden kavga etti: Tekme ve tokatlar havada uçuştu 'Koku Akademisi ile öğrenciler, istihdam edilebilir' 'Koku Akademisi ile öğrenciler, istihdam edilebilir'
Kaynak: İHA

Cumhuriyet Savcılığı, İstanbul, Kripto, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da kripto şoku: 200 bin liraları buhar oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da kripto şoku: 200 bin liraları buhar oldu - Son Dakika
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