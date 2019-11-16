İstanbul'da Küba esintisi
6 saat önce
Grup, 22 Kasım'da Ataşehir Bulvar 216'da sahne alacak.
Grup, 22 Kasım'da Ataşehir Bulvar 216'da sahne alacak. Canlı perküsyon ve sahne performansları ile adından oldukça söz ettiren grubun performansı saat 20: 00'de başlıyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 01:27
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