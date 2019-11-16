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İstanbul'da Küba esintisi

6 saat önce

Grup, 22 Kasım'da Ataşehir Bulvar 216'da sahne alacak.

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Grup, 22 Kasım'da Ataşehir Bulvar 216'da sahne alacak. Canlı perküsyon ve sahne performansları ile adından oldukça söz ettiren  grubun  performansı saat 20: 00'de başlıyor.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 01:27 
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