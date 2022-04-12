İstanbul'da kucağındaki çocukla şiddete uğrayan kadının görüntülerine tepki - Son Dakika
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İstanbul'da kucağındaki çocukla şiddete uğrayan kadının görüntülerine tepki

12.04.2022 00:35

İstanbul'da, kucağında çocuğu ile birçok kişinin arasında tekmeli ve yumruklu saldırıya uğrayan kadının görüntüleri, tepkilere neden oldu.

İstanbul'da, kucağında çocuğu ile birçok kişinin arasında tekmeli ve yumruklu saldırıya uğrayan kadının görüntüleri, tepkilere neden oldu. Saldırganın yanında bulunanlar olayı izlerken, dehşet anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, iddiaya göre akşam saatlerinde Pendik'te yaşandı. Kimliği belirsiz bir kişi, kucağında çocuk bulunan kadını, birçok kişinin önünde tekme ve yumruklarla darbetti. Saldırı sırasında şüphelinin yanında bulunanlar ise duruma müdahale bile etmedi. Olayı gören mahalle sakinleri evlerinden bağırarak duruma tepki gösterdi. Bu sırada grubun yanına doğru bir başka kadının koşarak yardıma gittiği görüldü. Saldırıyı gerçekleştiren kişi, grubun içerisinden birinin müdahalesi ile uzaklaştırılırken, kadının çığlığı sokakta yankılandı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler, tepkilere neden oldu. Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.


İstanbul'da kucağındaki çocukla şiddete uğrayan kadının görüntülerine tepki
İstanbul'da kucağındaki çocukla şiddete uğrayan kadının görüntülerine tepki
İstanbul'da kucağındaki çocukla şiddete uğrayan kadının görüntülerine tepki
YORUMLAR
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İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da kucağındaki çocukla şiddete uğrayan kadının görüntülerine tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da kucağındaki çocukla şiddete uğrayan kadının görüntülerine tepki - Son Dakika
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