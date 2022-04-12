İSTANBUL'DA KUCAĞINDAKİ ÇOCUKLA ŞİDDETE UĞRAYAN KADININ GÖRÜNTÜLERİNE TEPKİ YAĞDI - Son Dakika
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İSTANBUL'DA KUCAĞINDAKİ ÇOCUKLA ŞİDDETE UĞRAYAN KADININ GÖRÜNTÜLERİNE TEPKİ YAĞDI

12.04.2022 11:59

İSTANBUL'da, kucağında çocuğu ile birçok kişinin arasında tekmeli ve yumruklu saldırıya uğrayan kadının görüntülerine tepki yağdı.

İSTANBUL'da, kucağında çocuğu ile birçok kişinin arasında tekmeli ve yumruklu saldırıya uğrayan kadının görüntülerine tepki yağdı. Saldırganın yanında bulunanlar olayı izlerken, dehşet anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, iddiaya göre akşam saatlerinde Pendik'te yaşandı. Kimliği belirsiz bir kişi, kucağında çocuk bulunan kadını, birçok kişinin önünde tekme ve yumruklarla darbetti. Saldırı sırasında şüphelinin yanında bulunanlar ise duruma müdahale bile etmedi. Olayı gören mahalle sakinleri evlerinden bağırarak duruma tepki gösterdi. Bu sırada grubun yanına doğru bir başka kadının koşarak yardıma gittiği görüldü. Saldırıyı gerçekleştiren kişi, grubun içerisinden birinin müdahalesi ile uzaklaştırılırken, kadının çığlığı sokakta yankılandı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler, tepkilere neden oldu. Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

İSTANBUL'DA KUCAĞINDAKİ ÇOCUKLA ŞİDDETE UĞRAYAN KADININ GÖRÜNTÜLERİNE TEPKİ YAĞDI
İSTANBUL'DA KUCAĞINDAKİ ÇOCUKLA ŞİDDETE UĞRAYAN KADININ GÖRÜNTÜLERİNE TEPKİ YAĞDI
İSTANBUL'DA KUCAĞINDAKİ ÇOCUKLA ŞİDDETE UĞRAYAN KADININ GÖRÜNTÜLERİNE TEPKİ YAĞDI

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Son dakika haberleri | Genç kadının kucağındaki çocukla yediği öldüresiye dayak kamerada Son dakika haberleri | Genç kadının kucağındaki çocukla yediği öldüresiye dayak kamerada Genç kadın kucağındaki çocuğuyla sokak ortasında saldırıya uğradı! Genç kadın kucağındaki çocuğuyla sokak ortasında saldırıya uğradı!

Pendik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA KUCAĞINDAKİ ÇOCUKLA ŞİDDETE UĞRAYAN KADININ GÖRÜNTÜLERİNE TEPKİ YAĞDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL'DA KUCAĞINDAKİ ÇOCUKLA ŞİDDETE UĞRAYAN KADININ GÖRÜNTÜLERİNE TEPKİ YAĞDI - Son Dakika
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