Küçük çocuğuna araba kullandıran babaya para cezası - Son Dakika
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Küçük çocuğuna araba kullandıran babaya para cezası

19.04.2022 10:39

Maltepe'de 11 yaşındaki çocuğuna caddede araba kullandırdığı tespit edilen babaya 3 bin 674 lira idari ceza uygulandı.

Maltepe'de 11 yaşındaki çocuğuna caddede araba kullandırdığı tespit edilen babaya 3 bin 674 lira idari ceza uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Maltepe'de bir çocuğun ana caddede araba kullandığı görüntülerin sosyal medyada yayımlanması üzerine, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri konuyla ilgili çalışma başlattı.

Görüntülerdeki araca ait plaka bilgileri üzerinden yapılan sorgulamada, otomobilin M.D. adına kayıtlı olduğu, sürücü koltuğundaki çocuğun ise araç sahibinin 11 yaşındaki oğlu H.D. olduğu belirlendi.

Araç sahibine 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda yer alan sürücü belgesiz araç kullanımına izin vermekten dolayı 3 bin 674 lira idari ceza verildi.

Küçük çocuğuna araba kullandıran babaya para cezası
Küçük çocuğuna araba kullandıran babaya para cezası

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Trafik Denetleme, İstanbul, Tragger, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Küçük çocuğuna araba kullandıran babaya para cezası - Son Dakika


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