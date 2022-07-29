Yavaş gitmesi için uyardığı maganda, baba ve oğlunu silahla kovaladı - Son Dakika
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Yavaş gitmesi için uyardığı maganda, baba ve oğlunu silahla kovaladı

29.07.2022 13:24

İstanbul'da çocuğuyla birlikte yürüyen baba, yavaş gitmesi için uyardığı şoförün silahlı tacizine maruz kaldı. Magandanın silahla kovaladığı baba, çocuğunu kucağına alarak bir markete sığındı. Vatandaşların markete girmesini engellediği maganda defalarca havaya ateş etti.

Sosyal medyada paylaşılan videoda mahallesinde çocuğuyla yürüyen baba, sokak arasında hızlı araba süren bir genci uyarınca dehşet dolu anlar yaşandı. Daha sonra uyarı yaptığı kişiyle aralarında tartışma çıktı.

TEHDİTLER SAVURMAYA BAŞLADI

Araçtan inen dört genç uyarı yapan kişiye tehditler savurmaya başladı. Baba ise oğlunu kucağına alarak markete sığındı. Ardından magandalar, babanın markete girdiğini görünce eline silah alarak peşinden gitti.

VATANDAŞLAR DURUMU ENGELLEDİ

Öte yandan videoda markete girmek isteyen maganda, çevredeki diğer vatandaşlar tarafından engellendi. Bu defa maganda silahıyla defalarca havaya ateş etti. Bir süre sonra araca geri binen magandaların sokaktan çıkarak kayıplara karıştığı görülüyor. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği tespit edilen şahıs daha sonra polisler tarafından gözaltına alındı.

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