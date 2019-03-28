Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Küçük Kız Motosikletin Altında Kalmaktan Kıl Payı Kurtuldu

İstanbul'da Küçük Kız Motosikletin Altında Kalmaktan Kıl Payı Kurtuldu

19 dakika önce

İstanbul'da küçük kız motosikletin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu Fatih'te bir anda yola atlayan küçük kız motosikletlinin dikkati sonucu ölümden döndü Ağabeyinin azarladığı küçük kız gözyaşlarına boğulduİSTANBUL - Fatih'te arkasını dönüp koşarak aniden yola atlayan Suriye uyruklu küçük...

İstanbul'da küçük kız motosikletin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
Fatih'te bir anda yola atlayan küçük kız motosikletlinin dikkati sonucu ölümden döndü
Ağabeyinin azarladığı küçük kız gözyaşlarına boğuldu

İSTANBUL - Fatih'te arkasını dönüp koşarak aniden yola atlayan Suriye uyruklu küçük kız, seyir halinde olan motosikletlinin altında ezilmekten son anda kurtuldu. Ölümden kıl payı kurtulan minik kız, ağabeyi azarlayınca gözyaşlarına boğuldu. O anlar ise kask kamerasına yansıdı.
Fatih Hırka-i Şerif Mahallesi Balipaşa Caddesi üzerinde geçtiğimiz Cumartesi günü saat 18.00 sıralarında motosiklet sürücüsü Yalçın M., iş yerinden çıkarak evine doğru seyretmeye başladı. Bir süre sonra caddeye giren sürücünün önüne, arkasını dönüp koşmaya başlayan Suriye uyruklu küçük bir kız çıktı.
Ağabeyi azarlayınca gözyaşlarına boğuldu
Yola atlayan kızı dikkati sonucu son anda fark eden sürücü frene basarak durmayı başardı ancak hafifçe dokunduğu kız büyük korku yaşadı. Ezilmekten son anda kurtulan küçük kız, panikle yol kenarına kaçtı. Burada da ağabeyinin azarladığı minik kız ağlamaya başladı. Motosiklet sürücüsü ise kızın ağabeyini uyararak yoluna devam etti. Yürekleri ağza getiren o anlar ise motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:40 Kaynak: İHA

Suriye, İstanbul, 3. Sayfa
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