İstanbul'da küçük ölçekli balıkçılara malzeme desteği sağlanacak - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da küçük ölçekli balıkçılara malzeme desteği sağlanacak

21.06.2022 16:07
İstanbul'da küçük ölçekli balıkçılara malzeme desteği sağlanacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Büyükada'da "Küçük Ölçekli Balıkçılara Tekne Bakım ve Koruyucu Malzeme Desteği" programı düzenlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Büyükada'da "Küçük Ölçekli Balıkçılara Tekne Bakım ve Koruyucu Malzeme Desteği" programı düzenlendi.

Büyükada Su Ürünleri Kooperatifi'ndeki programda konuşan İBB Başkanvekili Selçuk Sarıyar, yüksek potansiyele sahip olan küçük ölçekli balıkçıların daha çok eve balık girmesi için emek ve mücadele vermeye çalıştıklarını söyledi.

Sürdürülebilir bir avcılıkla denizlerin korunması gerektiğini belirten Sarıyar, şunları kaydetti:

"Bu hedeflerimize ulaşacaksak küçük ölçekli balıkçılarımızın desteklenmesi çok önemli. İBB olarak, İstanbul Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu üyeleri, Su Ürünleri Kooperatifleri ve küçük ölçekli balıkçılarımızla bir araya geldik. Bir ortak akıl oluşturduk ve İstanbul'da ilk defa 2021'de küçük ölçekli balıkçılarımıza tekne bakım malzemesi desteği sunduk. Destek kapsamında balıkçılarımıza en önemli gider kalemlerinden olan tekne bakımında kullanılan epoksi macun, antifouling boya, beyaz yağlı boya ve balıkçı tulumu verdik. 2021'de toplam 1200 balıkçı teknesine destek olmuştuk. Bu yıl 1297 teknemize kişi başına 1900 TL maliyetine destek vereceğiz."

Etkinliğe, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, İBB Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ahmet Atalık, Büyükada Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ali Coşkuner ve Kadın Balıkçılar Derneği Başkanı Sevinç Konkuş da katıldı. ???????

YORUMLAR
500
İstanbullular dikkat! AKOM, gök gürültülü sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı İstanbullular dikkat! AKOM, gök gürültülü sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı İstanbul Sprint Triatlonu sona erdi İstanbul Sprint Triatlonu sona erdi
Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Büyükada, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da küçük ölçekli balıkçılara malzeme desteği sağlanacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:04 Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer, Güçlü Aydoğdu ile dünyaevine girdi
16:03 Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanının eşinden şiddet gördüğünü öne sürdü: Kocam beni dövdü ve belediye görevlileriyle gelip tehdit etti
15:50 Ve Fenerbahçelilerin beklediği kara haber geldi: Jan Vesely, Fenerbahçe Beko'dan ayrıldığını açıkladı
15:47 Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'den verilen cezaya tepki: Karar kesinleşirse bu cani 14 yıl 4 ay sonra topluma yeniden karışmış olacak
15:45 Uyuştucuyu düdüklü tencere içinde saklamıştı! Oğlu hapis cezası alan anne, mahkeme başkanından tenceresini geri istedi
15:31 Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk bu akşam 20.35'te İstanbul'a gelecek
15:12 Galatasaray'da beklentilerin altında kalan Alpaslan Öztürk, Eyüpspor ile anlaştı
15:09 Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini ayakta alkışladılar: Pınar Gültekin davasında 'Haksız tahrik indirimi' verdiler! Kadınların susmaması lazım
14:55 ABD'li güzel oyuncu Holly Scarfone'nin ayağı takılınca olanlar oldu! Mini elbisesi açılınca kalçası göründü
14:18 Dünyaca ünlü Senegalli futbolcu Mane'den örnek hareket! Doğup büyüdüğü köye hastane ve okul yaptırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 16:14:20. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da küçük ölçekli balıkçılara malzeme desteği sağlanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement