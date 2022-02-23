Kumar oynadığı belirlenen kişilere para cezası kesildi - Son Dakika

Sancaktepe'de bir apartmanın çatı katında kumar oynadığı tespit edilen 42 kişiye para cezası uygulandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri, Sarıgazi Mahallesi Ördek Sokak'taki bir apartmanın çatı katında kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Adrese baskın yapan polis, tombala oynatılmak üzere düzenlenmiş mekandaki kumar malzemelerine el koydu.
Kumar oynayan 42 kişiye Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince toplam 76 bin 398 lira para cezası kesildi.
Kumar oynattığı belirlenen Pehlivan B. (51) adli işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.
Öte yandan, polis ekiplerinin geldiğini gördükten sonra çatıya saklanmak isteyen bir kişinin kumar oynamadığını, telefonla konuşmak için çatıya çıktığını söylediği anlar polis kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA
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