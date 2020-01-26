İstanbul'da kumar oynatıldığı iddiasıyla bir iş yeri mühürlendi - Son Dakika
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İstanbul'da kumar oynatıldığı iddiasıyla bir iş yeri mühürlendi

6 saat önce

Sancaktepe'de, kumar oynatıldığı iddiasıyla bir iş yeri mühürlendi.

İstanbul'da kumar oynatıldığı iddiasıyla bir iş yeri mühürlendi, System.String[]

Sancaktepe'de, kumar oynatıldığı iddiasıyla bir iş yeri mühürlendi.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osman Gazi Mahallesi Pırlanta Caddesi'ndeki bir iş yerini denetledi.

Güvercin, muhabbet kuşu, papağan yem ve ürünlerinin satıldığı bir yer görünümündeki iş yerine giren ekipler, tombala oynayan 20 kişiyi yakaladı.

İş yeri sahibi Muhsin G. (37) gözaltına alındı. Tombala ve kumar oyununda kullanılan pullar ve kartlar ile 960 lira muhafaza altına alındı.

Muhsin G'ye "kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapılırken, kumar oynayan 20 kişiye ise para cezası kesildi.

İş yeri, zabıta ekiplerince mühürlendi.

Emniyet Müdürlüğü, Değerli Taş, Sancaktepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 06:14 Kaynak: AA
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